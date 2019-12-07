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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Dışişleri Bakanlığındaki 'Avrupa' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 ay takip edilen gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.

07.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:52

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün ' ' yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 kişi yakalandı. 4 ay boyunca gizli bir çalışma yürüten Mali Şube ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştı.

4 AYLIK TAKİP GİZLİ TUTULDU

Mali Şube ekiplerince, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yaklaşık 4 ay süren çalışmanın her aşaması gizli tutuldu. Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görevli 3 şüphelinin de 'ya geldiği bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karar doğrultusunda harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında yurt dışında görev yapan 3 büyükelçilik çalışanının da olduğu, sekreter ve başkatip pozisyonlarında görevli 5'i aktif 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

TELEFONLARINDAN BYLOCK ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığı'nda aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda örgütün Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. tarafından kurulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunun varlığı belirlendi.

Elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile paylaşılmasının ardından Bakanlıktan gelen bilgilerle söz konusu gruptaki diğer FETÖ üyelerinin kimlikleri de tek tek tespit edildi.

RİYAD VE PARİS'TEKİ ELÇİLİKLERDE GÖREV YAPMIŞLAR

Kimliği tespit edilen şüpheliler arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa'daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara'da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı

Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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