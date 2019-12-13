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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden

ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir" ifadelerine yer verildi.

13.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:05

ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir." ifadelerine yer verildi.

SERDAR KILIÇ: UTANIN

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "(Türk tarihi) O şanlı tarihi keyfince yeniden yazmak geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir. Utanın." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, ABD Senatosunun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi.

Büyükelçi Kılıç mesajında, "Türk ulusu tarihini savaş alanında kanıyla canıyla, İspanya'da engizisyondan, Suriye'de Esed/DEAŞ'tan kaçanlara bağrını açarak yüreklerde insanlığıyla yazdı. O şanlı tarihi keyfince yeniden yazmak geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir. Utanın." ifadelerine yer verdi.

Ermeni tasarısının sponsorlarından Demokrat Senatör Bob Menendez'in de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını ve S-400 anlaşmasını eleştirdiği bir tweetine Kılıç, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Peki sizin eylemleriniz ne olacak senatör? Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüyle mücadele etme bahanesiyle desteklemek, bu örgütü bir müttefik olarak nitelendirmek, bu örgütün Suriye halkına verdiği ızdırabı görmezden gelmek, bir NATO müttefikini terörle mücadeleden alıkoymaya çalışmak. Utanın."

NE OLMUŞTU?

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin

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