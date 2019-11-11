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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:56

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " , yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"DEMOKRASİ, BOLİVYA HALKININ TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞLETİLMELİ"

Ülkede gerginliğin azaltılması, normal yaşama dönülmesi ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi temennisi vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterilerine polisler de dahil olmuştu. Bunun üzerine 4'üncü kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, darbe girişimi olduğunu açıklayarak halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı.

Evo Morales ise polislerin göstericilere katılmasından sonra darbe çağrılarının yapılması üzerine, halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırmıştı. 11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "istifa etmeyeceğim" diyerek rest çekmişti.

"SİLAHLI KUVVETLERE ASKERİ OPERASYON YAPILMAYACAK"

Polis protestolarının artması üzerine Savunma Bakanı Javier Zavaleta ise, "Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümetimiz, silahlı kuvvetlere hiçbir koşulda sokaklarda herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağına dair kesin bir emir verdi" açıklamasını yapmıştı.

İSTİFA ETTİ

ABD destekli Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istemişti. Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu.

BolivyaBolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Avusturya Türk Federasyonu, Türkiye, Bolivya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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