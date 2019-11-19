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Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Bosna Hersek' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

19.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:04Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Bosna Hersek' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede devlet düzeyinde hükümetin kurulabilmesinin önünü açacak bir mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliğine büyük önem atfeden Türkiye, hükümetin kurulması konusundaki uzun süren siyasi tıkanıklığın aşılmasının Bosna Hersek'in ve tüm bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacağına inanmaktadır" denildi.



Dışişleri Bakanlığı, Bosna - Hersek, Politika

Kaynak: DHA

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