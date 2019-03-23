Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na Tepki

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye'yi hedef alan yalan ve iftira dolu açıklamaları sürdürdüğünü bildirdi. Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu gerçekdışı beyanların, yalnızca bilgi eksikliğine ve sığ bir bakış açısına dayandırılamayacağı aşikardır. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu durum, adı geçenin işgal ettiği makamın ağırlığına yakışmadığı gibi, temsil ettiği dost Çek halkı açısından da talihsiz bir tablo oluşturmaktadır" dedi.'İFTİRA SAHİBİNİN ACİZLİĞİNİ GÖSTERİR'Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer aldığını kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir. Bu mücadelenin ön saflarında yer alamayanların uzaktan iftira atarak ve ahkam keserek ülkemizi hedef almaları ise utanç vericidir. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkemizi akıl ve izan yoksunu açıklamalarla karalamaya çalışmaya kimsenin gücü yetmez."Haber: ANKARA, -