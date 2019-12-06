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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına, bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

06.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:41Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Fransa'ya seyahat' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına, bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "Fransa'da 5 Aralık günü meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle, ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç- dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşanmış olup, bu olumsuzlukların grev ve gösterilerin devamıyla birlikte sürmesi söz konusudur. Güvenlik bakımından ise, grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim, 5 Aralık günü Paris'te 'République Meydanı'ndaki' protesto gösterilerini takip etmekte olan Anadolu Ajansı kameramanı güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştır" denildi.

Bu çerçevede, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan veya ülkeye seyahat edecek vatandaşlara yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Fransa'ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri. Protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları. Muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri. Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır."

Açıklamada, Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları kaydedildi.

Haber:  ANKARA,



Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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