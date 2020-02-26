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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümüne ilişkin, "Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

26.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:04Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hocalı katliamının 28'inci yıl dönümüne ilişkin, "Bu katliamı ve topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, binden fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir. Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde, 1 milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalmış olup, kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal altındadır. Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz" denildi.



Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Politika

Kaynak: DHA

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