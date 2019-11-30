Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı - Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Londra'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada İngiltere halkına başsağlığı diledi.

30.11.2019 02:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 02:25Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere halkına başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı, 'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen terör saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Londra'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:14 Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı
03:13 Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı
03:11 Ankara Kalesi'nden düşen bir kişi yaralandı
03:10 Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı
03:04 DHA YURT BÜLTENİ - 25
00:17 Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
19:59 Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi
14:40 Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
30.11.2019 03:28:19