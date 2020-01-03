Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı - Haber

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Irak'ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye...

03.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " 'ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak'ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezi ile T.C. Bağdat Büyükelçiliğine ulaşabilecekleri telefon numarası ile mail adresi de paylaşıldı.

Haber:  ANKARA,



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:25   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Haber
21:24   Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber
21:24   Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Haber
21:23   Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- Yeniden - Haber
21:17   Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı - Haber
20:48   ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
3.01.2020 21:33:38