Menü
Haberler ›› Politika ››Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması - Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır" açıklamasında bulundu.

16.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:12
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kırım' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Kırım'ın yasadışı ilhakının 6'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri'nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" denildi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna, Kırım, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz Haberler
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz