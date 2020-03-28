Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Makedonya açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kuzey Makedonya 'nın 30'uncu 'Müttefik' olarak 'Kuzey Atlantik İttifakı'na' katılımından büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliği, Balkanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanması bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu üyelik aynı zamanda NATO'nun evrensel değerlerin savunulması bağlamındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin ittifak bağıyla yeni bir boyut kazanacağına olan inancımız tamdır." denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA