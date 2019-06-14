14.06.2019 00:44
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Moldova Büyükelçiliğinin taşınmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, "Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, " Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı hakkında yapılan açıklamada, "Moldova'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına ilişkin haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması bakımından kilit önem taşıyan Kudüs'ün statüsü

konusunun iç politika mülahazalarıyla uluslararası hukuk hilafına istismar edilmesini son derece yadırgıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs hakkında kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizin istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
İsrail, Kudüs, Moldova, Güncel

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