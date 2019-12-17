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Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sidney Başkonsolosu şehit Arıyak ve Ataşe Sever' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya'nın, 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'e ait dosyayı bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

17.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:15Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Sidney Başkonsolosu şehit Arıyak ve Ataşe Sever' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'nın, 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'e ait dosyayı bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'e ait dosyayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avustralya'nın, 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Sidney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'e ait dosyayı bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973 yılından bu yana 31'i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Yabancılar dahil bu sayı 77'dir. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır" denildi.

'DİĞER ÜLKELERİN DE BENZER ADIMLARI ATMALARINI BEKLİYORUZ'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz şehitlerimizin 39'uncu ölüm yıldönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya'da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda 1 milyon Avustralya Doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir. Şehit diplomatlarımızın dava dosyalarının kapatıldığı diğer ülkelerin de en kısa zamanda benzer adımları atmalarını bekliyoruz."

Haber:  ANKARA,



Avustralya, Güncel

Kaynak: DHA

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