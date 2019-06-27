27.06.2019 17:48
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.


Dışişleri Bakanlığı , Tunus 'ta gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta bugün bir polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı bir kışlayı hedef alan iki bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildiğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, kardeş Tunus halkı ve Tunus Hükümeti'ne başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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