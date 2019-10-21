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Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da devam eden protestolarda göstericilerin şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yolları kapatabildiğini hatırlatarak, ülkeye yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde tutulması tavsiyesinde bulundu.

21.10.2019 22:33

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı.

Lübnan'da yaşanan protesto gösterilerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir protesto gösterilerinin devam ettiği Lübnan'da şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yollar göstericiler tarafından kapatılabilmektedir. Ticaret, turizm ya da başka amaçlarla Lübnan'a yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının konuya ilişkin olarak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarını takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

Lübnan, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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