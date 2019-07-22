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Dışişleri Bakanlığı'ndan UAEA Genel Direktörü Amano için başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

22.07.2019 22:22 Dışişleri Bakanlığı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAEA Genel Direktörü Amano'nun vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Görevi boyunca ülkemizle yakın işbirliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya Hükümeti'ne ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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