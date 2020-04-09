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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ilan edilen ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

09.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:31
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Yemen 'de ilan edilen ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin çağrısı çerçevesinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından, Yemen'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bugün itibariyle ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Yaşanılan olağanüstü dönemde, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunulan açıklamada, salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Yemen, Politika
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