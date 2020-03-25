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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.

25.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:08
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya 'daki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Nijerya halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Nijerya, 23 Mart, Borno, Güncel

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