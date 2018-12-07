Dışişleri Bakanlığı önünde eylem

07 Aralık 2018 Cuma 13:22



07 Aralık 2018 Cuma 13:22

Dışişleri Bakanlığı önünde eylemANKARA - Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yapmak isteyen Türkiye Gençlik Birliği üyelerine polis müdahale etti. Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için başkent Ankara'ya geldi. Toplantı Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde başladı. Toplantı devam ettiği sırada bakanlığın önüne gelen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri gösteri yapmak istedi ancak polis izin vermedi. "Amerika kardeşliğin katili" sloganları atan grubu uzaklaştırmaya çalışan çevik kuvvet ekipleri, grup direnince gazla müdahale etti. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.