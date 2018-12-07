Dışişleri Bakanlığı
önünde eylem
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yapmak isteyen Türkiye Gençlik Birliği
üyelerine polis müdahale etti. Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. ABD
'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için başkent Ankara
'ya geldi. Toplantı Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde başladı. Toplantı devam ettiği sırada bakanlığın önüne gelen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri gösteri yapmak istedi ancak polis izin vermedi. "Amerika
kardeşliğin katili" sloganları atan grubu uzaklaştırmaya çalışan çevik kuvvet ekipleri, grup direnince gazla müdahale etti. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Ankara,Polis,Türkiye Gençlik Birliği
07 Aralık 2018 Cuma 13:34