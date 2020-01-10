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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

10.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:55Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, 'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin başkenti 'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin başkenti Ketta'da bugün bir camiye düzenlenen bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Pakistan, Ketta, Güncel

Kaynak: İHA

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