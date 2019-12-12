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Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

12.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:42Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik FETÖ soruşturması
'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki "" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 7 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 11'i yakalanmıştı.
Emniyetin, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock yazışmaları üzerinde yaptığı incelemeleri sonucunda Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. tarafından kurulan "Pazarlamacılar" adlı grubun varlığı belirlenmişti. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında gruptaki diğer kişilerin kimliği de tespit edilmişti.
Şüphelilerin bazılarının halen Türkiye'nin Avrupa'daki temsilciliklerinde görev yaptığı, bir kısmının ise yurt dışındaki hizmet sürelerinin ardından görevlerine Ankara'da devam ettikleri belirlenmişti.

Avrupa, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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