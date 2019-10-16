Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine: PKK'nın şiddet eylemlerine karşı vatandaşlarımız korunmalı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine: PKK'nın şiddet eylemlerine karşı vatandaşlarımız korunmalı

Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı Avrupa ülkelerinden; Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.

16.10.2019 08:48

Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın şiddet içeren eylemlerinin Avrupa ülkelerinde devam ettiğini belirterek, bu ülkelerden Türk temsilciliklerinin, vatandaşlarının ve çıkarlarının korunması için tedbirlerin artırılması beklentisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip edildiği vurgulandı.

"SALDIRILARA DUYARSIZ KALMANIN İZAHI OLAMAZ"

Türklerin mal ve can güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılmasının altı çizilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkelerine: PKK'nın şiddet eylemlerine karşı vatandaşlarımız korunmalı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28 Çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı
10:23 Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı
10:28 İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
10:27 Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
10:27 Geleceğin iletişimcileri Piri Reis'te yetişiyor
10:27 Kırkağaç'a özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
10:26 Konut satış istatistikleri
16.10.2019 10:29:20