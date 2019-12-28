Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, 2 Türk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırının şiddetle kınandığı ve lanetlendiği belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk'ün ailelerine ve Somali halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Saldırıda yaralanan Somali vatandaşlarını tedavi için Türkiye'ye getirmek üzere bir askeri kargo uçağımız Mogadişu'ya hareket etmiştir. Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini her zeminde vurgulayan, bu saldırıda iki vatandaşını teröre kurban veren Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecek, kardeş Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.