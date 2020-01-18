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Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Somali'nin Afgoye bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen aralarında 6 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

18.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:35Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " 'nin Afgoye bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen aralarında 6 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

ANKARA,



Somali, Güncel

Kaynak: DHA

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