Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa Konseyi binası ve polise saldırdı. 3 polisi yaralayan 43 kişi gözaltına alındı. PKK yandaşlarının Avrupa Konseyi binasına saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

PKK YANDAŞLARI TAŞKINLIK YAPARAK ÇEVREYE SALDIRDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

3 POLİS YARALANDI

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi binası önündeki eylemlere ilişkin bir soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Terör örgütü PKK unsurlarının Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplarımıza gerekli uyarılarda bulunmuş ve gösterilerin şiddet potansiyeline dikkat çekmiştik. Son olarak PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

"BU TÜR EYLEMLERE İZİN VERİLMESİNİ KINIYORUZ"

Aksoy, şöyle devam etti: "Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz. Avrupa'da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde 'Kürt aktivistlerin' gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi ise esef vericidir. Bu durum çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır."

Kaynak: İHA