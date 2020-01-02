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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında imzalanan Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesi anlaşmasına tepki göstererek, bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir...

02.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:56 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında imzalanan Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesi anlaşmasına tepki göstererek, bölgede en uzun kıyı şeridine sahip olan 'yi ve Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir projenin başarılı olamayacağını bildirdi.
Sözcü Aksoy, Eastmed projesine ilişkin anlaşmanın imzalanması hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.
Söz konusu anlaşmanın imzalanmasının, bölgede Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneği olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz.
Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine iş birliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin iş birliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız."
Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen Eastmed projesi, Rum Lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı törenle bugün Atina'da imzalanmıştı.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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