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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan kimyasal silah açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür.

18.10.2019 20:30Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan kimyasal silah açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına dair iddialar hakkındaki soru üzerine, "Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir 'soruşturma' başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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