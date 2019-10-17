Terör örgütü yandaşlarından Atatürk'ün Selanik'teki evine eylem teşebbüsü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve, PKK/YPG yandaşları tarafından eylem girişiminde bulunduğu iddiaları soruldu. Aksoy, girişimi doğrularken saldırganların gözaltına alındığını söyledi.

YUNAN ANARŞİST GRUPLARDAN, ATATÜRK'ÜN EVİNE EYLEM TEŞEBBÜSÜ

Aksoy, "Selanik'teki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsü ile ilgili soru üzerine, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur. Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır." şeklinde konuştu.

YUNAN MAKAMLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yunan yetkililerden tedbir beklediklerini ifade eden Aksoy, "Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır" dedi.

11 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.