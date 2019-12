Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Güvenli bölge teröristlerden temizlenene kadar Suriye'den...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bize verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde harekatı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye 'den çıkmayacağız" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı A Blok Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Aksoy, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başladı. Aksoy, FETÖ terör örgütü dolayısıyla 606 bakanlık personelinin ihraç edildiğini hatırlatarak, Dışişleri Bakanlığı bünyesine sınavla 150 aday almayı öngördüklerini belirtti. Sınavın toplamda 10 dilde yapıldığını ifade eden Aksoy, 2-3 Kasım'da gerçekleştirilen sınava yaklaşık 800 kişinin girdiğini de açıkladı."Irak'ta ölü sayısı 460'ı, yaralı sayısı 17 bini aştı"Bakanlığın bir diğer faaliyetinin ara buluculuk olduğuna değinen Aksoy, Irak'ta son günlerde yaşanan ve başbakanın istifasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler konusunda da değerlendirmede bulundu. Aksoy, "Irak'ta son günlerde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Gösteriler ülkenin güneyinde devam ediyor. Ölü sayısı 460'ı, yaralı sayısı 17 bini aştı. Ülkede huzurun bir an önce tahsis edilmesini diliyoruz. Irak'taki protestolar sonucunda Başbakan Adil Abdulmehdi, temsilciler meclisine istifasını sundu. Öncelikle yeni hükümetin bir an önce kurulması gerekiyor. Irak halkının meşru taleplerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Geçmişte büyük badireler atlatmış Irak halkının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı."Suriye'de 4 bin kilometreden fazla alanı terörden arındırdık"Türkiye'ye ziyarette bulunan Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin ilk yurt dışı ziyaretini yaptığını hatırlatan Aksoy, "Görüşmeler sırasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında bilgi verildi. Terör örgütü PKK'nın her iki tarafın istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve bu terör örgütüyle birlikte mücadele edilmesi gereği teyit edildi. Irak'ta faaliyet gösteren bazı şirketlerimizin sorunları da görüşüldü. Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı'nın da göreve başladığını dile getirmek isterim. Kendisi daha önce de Musul'da görev yapmıştı" şeklinde konuştu.Türk ordusunun Suriye'de düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında da bilgi veren Aksoy, "Barış Pınarı Harekatı bazı ülkelerin bölgedeki emellerine ulaşmasını engelledi. Kurulan hayaller yıkıldı. Harekat başından itibaren yoğun bir kara propaganda başlatıldı. Bu karalama kampanyasına karşı biz de merkezde teşkilatlarımız bakımından bilgilendirme faaliyetlerine başladık. Harekatın icrasıyla eş zamanlı olarak bu harekatın kapsamı hukuki temeli ve niteliği hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdik. Harekat başladığı anda BM NATO Avrupa Konseyi AGİT ve AB'deki muhataplarımız yazılı olarak bilgilendirildi. Bakanlığımızda da yoğun brifingler verildi. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan da 15 açıklama yapıldı. Dış temsilciliklerimiz de bulunduğu ülkeleri bilgilendirmek amacıyla yoğun bir faaliyet içine girdiler. 200'e yakın televizyon ve gazete mülakatı yapıldı. 100'e yakın gazetelerde yazılarımız yayımlandı. Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104'ü şiddet içeren saldırılar. Harekat çerçevesinde bizim amacımız sınırlarımızı teröristlerden arındırmak ve ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerine imkan sağlayacak bir güvenli bölge tesis etmek. Suriye'de 4 bin kilometreden fazladan alanı terörden teröristlerden arındırmış vaziyetteyiz. Biz böylece söylenenlerin aksine Suriye'nin toprak bütünlüğüne de ciddi katkı sağlamış olduk" şeklinde konuştu."BM rakamlarına göre yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde 60'ı evlerine döndü"Amerika Birleşik Devletleri'yle 17 Ekim'de ve Rusya Federasyonu'yla 22 Ekim'de Türkiye'nin vardığı mutabakatları hatırlatan Aksoy, 'Barış Pınarı Harekatı'nın bu mutabakatlarla meşrulaştığını söyledi. Aksoy, "Yine bize verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde harekatı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. Harekat alanından başlattığımız istikrarlaştırma ve insani yardım faaliyetlerimizde hızla devam ediyor. Terör örgütünün boşalttığı bölgelerde öncelikle mayın temizliği yapıldı. Şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı temizledik. Ayrıca bölgenin yönetimi yerel konseylere verildi. 31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel konseyler kuruldu. BM rakamlarına göre yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde 60'ı evlerine geri döndü. Bu gelişme özellikle insani durumlarla ilgili ifade edilen temelsiz iddiaları da çürütüyor" dedi."Suriye'de temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak dönüş yaptı"Milli Savunma Bakanlığının açıklamasından da bahseden Aksoy, "Terör örtüğü YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ve yurt içinde harekatın başlamasından bu yana 46 sivili katletti, 244 kişiyi ise yaraladı. İşte bu can kayıplarında biz devreyegirdik. Bizim bölgedeki insani faaliyetlerimiz devam ediyor. Kızılay ve AFAD Tel Abyad ve Rasulayn'da şimdiye kadar 30 binden fazla kişiye insanı yardım sağladı. BM'nin Suriye'ye yönelik insani yardımlarının yüzde 80'inden fazlası ülkemiz üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bugün ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3,7 milyonu aştı. Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini dönme sürecini destekliyoruz. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak dönüş yaptı" şeklinde konuştu."Teröristleri vatandaşlıktan çıkarmakla bir yere varamayız"Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmesi sürecine de değinen Aksoy, "DEAŞ'la, bu terör örgütüyle en önde göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ülkesiyiz. El bab'da 3 bini aşkın DEAŞlıyı etkisiz hale getirdik. Bugüne kadar DEAŞ saldırılarında maalesef 304 vatandaşımızı yitirdik. Bin 400'e yakın vatandaşımız yaralandı. 2011 yılından bu yana 7 bin 700 e kişi sınır edildi, 77 bin kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu. Örgütün elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölü olarak ele geçirilmesinde anahtar rolü oynadık. Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen yabancı teröristlerinde işlemleri devam ediyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sınır dışı işlemlerine başlayacağız. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kalıcı çözüm onların vatandaşları olduğu ülkelerce geri alınmalıdır. Kendi ülkelerinde yargılanmalı ve rehabilite edilmeliler. Bunlar bize dokunmasın, Türkiye'de kalsın anlayışı insani ve etik değil. Teröristleri vatandaşlıktan çıkarmakla bir yere varamayız. Sorumluluk almalı ve gereğini yapmalısınız" ifadelerini kullandı.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Aksoy, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ortak fonlara en fazla katkı yapan ülkeler arasındayız. Ülkemiz terörle mücadele konusunda etkin adımlar hakkında bilgiler verdi. Müttefiklerimizden, terör örgütü ayrım gözetmeyen; amasız, fakatsız dayanışma beklediğimiz bir kez daha dile getirildi. Ayrıca külfetin adil paylaşımı konusunda da Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirildiği bildirildi" dedi. - ANKARA