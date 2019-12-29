Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle... - Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "İngiliz teröristin babasının tutuklanmasını memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin...

29.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:50 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hakim Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakınına ilişkin alınan karar hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, PKK, YPG, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:24   AK Partili Saraç'ın sosyal medyadan yaptığı anketten Mansur Yavaş'a destek çıktı - Haberler
13:20   65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu - Haberler
13:18   Bıçakla yaralamaya 3 gözaltı - Haberler
13:14   Ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı - Haberler
13:04   Libya'dan Rumlara sert tepki: Diplomatik ilişkiler kesilsin - Haberler
12:46   Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü - Haberler
12:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti - Haberler
12:28   Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu - Haberler
12:15   Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:56   İran'dan bölgede sinirleri gerecek çıkış: Şaka yapmıyoruz, vururuz - Haberler
29.12.2019 13:36:18