Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin açıkladığı ilk raporunda, 2017 yılında Suriye'nin Ltamenah kasabasında gerçekleşen 3 kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği açıklanarak,...

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:52
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin açıkladığı ilk raporunda, 2017 yılında Suriye 'nin Ltamenah kasabasında gerçekleşen 3 kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği açıklanarak, "Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 8 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ilk raporunda, 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Ltamenah'ta vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin ilk raporunu, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" denildi.

'CEZASIZ BIRAKILMAMALI'

Kimyasal silah kullanımının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor, rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir. KSYÖ'yü, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren, 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye'de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejiminin hesap vermesi gerekmekte - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı - Haber 16:36: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 16:36: Manisa Valisi Ahmet Deniz, 5 maaşını "Milli Dayanışmaya" bağışlayan gaziye teşekkür etti - Haber 16:35: Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı - Haber 16:34: Kaymakamdan lise öğrencisine bilgisayar ve internet - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler