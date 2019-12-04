Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:22Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Cengiz, AA'nın
Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Serdar Cengiz, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Cengiz, "Hepsinde bir emek var, hepsi birbirinden değerli. AA'ya çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Serdar Cengiz, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor - Haber
14:49 Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - Haber
14:48 Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı - Haber
14:45 Evliyaoğlu'ndan arıcılara kışlatma uyarısı - Haber
14:44 "Kadına yönelik şiddet, en yıkıcı insan hakkı ihlalidir" - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 14:54:46