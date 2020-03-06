Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı - Haber

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Tunus'ta bugün ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

06.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:23Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki bombalı saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " 'ta bugün ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunus'ta bugün, ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel

Kaynak: DHA

6.03.2020 23:21:24