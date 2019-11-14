Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, Ahıska Türkleri'ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir' - Haber

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Ahıska Türkleri'ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.

14.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:35Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmelerinin 75'üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944 tarihinde aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildikleri hatırlatıldı. Sürgünün gayri insani koşullarında birçok Ahıska Türkü'nün hayatını kaybettiği, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla yaşam mücadelesi verdikleri ifade edilen açıklamada, "Bugün dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska

Türkleri, Gürcistan başta olmak üzere yaşadıkları ülkelerde Ahıska sürgününün 75. yıl dönümünü anmaktadır. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ve Ahıska bölgesinde düzenlenen anma törenlerine Ahıskalı kardeşlerimizle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillerimiz de iştirak etmektedir. Türkiye, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elinden gelen her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir. Ahıska Türkleri'nin ana vatanları Ahıska'ya geri dönüş sürecinin başarılı şekilde nihayete ermesini, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelerin yanısıra ana vatanlarında da huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Sürgünün 75. yıl dönümünde Ahıska Türkleri'nin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla yad ediyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
13:08 TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Açıklaması
12:59 CHP'li Kılıç: Rabia Naz'ın ölümünde hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak
12:51 İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır
12:39 Dışişleri: Din görevlisinin öldürülmesinde DEAŞ, PYD/YPG/PKK şüphelidir
12:26 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:16:53