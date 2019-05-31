Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Türkiye'nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında çıkan iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Aksoy, S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini bildirdi.

Aksoy açıklamasında şunları söyledi;

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Diğer taraftan, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır.

Kaynak: AA