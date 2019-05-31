Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Türkiye'nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında çıkan iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Aksoy, S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini bildirdi.
Aksoy açıklamasında şunları söyledi;
"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"
Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
Diğer taraftan, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır.
Kaynak: AA
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