31.05.2019 11:37
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok

Son dakika! S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Erteleme yok, süreç devam etmektedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Türkiye'nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında çıkan iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Aksoy, S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini bildirdi.

Aksoy açıklamasında şunları söyledi;

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Diğer taraftan, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok
Kaynak: AA
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