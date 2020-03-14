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Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar...

Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir.

14.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:44
Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Güncel

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