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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması talihsiz bir açıklamadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Deniz Yetki alanlarına ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklaması talihsiz ve yanıltıcı bir açıklamadır" dedi.

26.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:20
Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye 'nin Deniz Yetki alanlarına ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklaması talihsiz ve yanıltıcı bir açıklamadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Deniz Yetki alanlarına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkında, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklaması talihsiz ve yanıltıcı bir açıklamadır. Doğu Akdeniz meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan, hem de AB tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur" ifadelerini kullandı.
Aksoy, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini gözardı eden Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel

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