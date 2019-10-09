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Dışişleri bakanlığında brifing mesaisi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran büyükelçilerine Dışişleri Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

09.10.2019 19:13Dışişleri bakanlığında brifing mesaisi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran büyükelçilerine Dışişleri Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, diplomatik alanda harekatın anlatılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığında çalışmalar yoğunlaştı. Harekat öncesi ve sonrası, Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bakanlığa gelen büyükelçilere harekata ilişkin brifing verdi.



İngiltere, Fransa, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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