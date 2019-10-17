Dışişleri Bakanlığındaki atamalar Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlıkta açık bulunan İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne İlhan Kemal Tuğ, Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Levent Eler atandı.

Ayrıca, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığına Süleyman Ömür Budak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel getirildi.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA