Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma
Dışişleri Bakanlığından, "Bugün yerel saatle 17.00'ye kadar, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece kısa süreliğine geçici veya öğrenci olarak bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımız başvurabilecek.
16.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:46
Dışişleri Bakanlığından, "Bugün yerel saatle 17.00'ye kadar, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye 'ye gelmek için sadece kısa süreliğine geçici veya öğrenci olarak bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımız başvurabilecek." denildi.
Kaynak: Dunya.com
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