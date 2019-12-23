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Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

23.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:24 Dışişleri Bakanlığından
Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ve bir yılı aşan bir sürecin ardından Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve yeni hükümete başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınma ve refahı için yapacağı çalışmalara desteğimiz sürecektir" denildi. - ANKARA

Bosna - Hersek, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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