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Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

23.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:30 Dışişleri Bakanlığından
Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ve bir yılı aşan bir sürecin ardından Bosna-Hersek'te devlet düzeyinde hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve yeni hükümete başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınma ve refahı için yapacağı çalışmalara desteğimiz sürecektir" denildi.
(İHA)

Bosna - Hersek, Güncel

Kaynak: İHA

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