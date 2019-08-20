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Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki Soum eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayınladı.

20.08.2019 17:18 Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlere taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso'daki Soum eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayınladı.

Dışişeri Bakanlığından yapılan taziye mesajında, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Burkina, Politika

Kaynak: İHA

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