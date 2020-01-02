Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar

Libya'ya asker tezkeresinin Meclis'te kabul edildiği gün, aynı zamanda Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakın kurulduğu gün olarak kayda geçti. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı. Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

"BEYHUDE BİR ADIM"

Bu üçlü anlaşmayla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir. Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." dedi.

"PROJE BAŞARILI OLAMAYACAK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un EastMed Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması hakkındaki soru üzerine, "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC'yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz.

"KİRLİ HESAPLAR TUTMAYACAKTIR"

Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA, TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE İMZALADIĞI MUTABAKATIN ARDINDAN GELDİ

Üç ülkenin anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki mutabakatın ardından geldi. Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor. Üç ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıkılaşmış durumda. Atina'daki görüşme ile birlikte üç lider, yedinci kez bir araya gelmiş oluyor.