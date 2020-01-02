Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı - Haberler

Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen sel ve heyelanlar karşısında destek mesajı yayımladı.

02.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:01 Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen sel ve heyelanlar karşısında destek mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen doğal afet sonrasında destek mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, "Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde 1 Ocak günü vuku bulan sel ve heyelanlar sonucunda can kayıpları yaşanmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Endonezya Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır" denildi. - ANKARA

Jakarta, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:02   TBMM Genel Kurulu - Haberler
18:57   AK Parti Gülüç'te kongreye gidiyor - Haberler
18:56   Misafirlerine sokak hayvanlarına ulaştırmaları için köpek maması hediye ettiler - Haberler
18:54   Hafter, 'Erdoğan'ın askerlerini sınırınızda bulacaksınız' diyerek Sisi'den destek istedi mi? - Haberler
18:54   Meme kanserinin tespitinde yapay zeka radyologları geçti - Haberler
18:30   TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Haberler
18:16   AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Libya tezkeresi açıklaması: Ulusal güvenlik için zorunluluktu - Haberler
18:09   Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler - Haberler
17:48   AK Partili Bülent Turan, Libya tezkeresinin sonucunu Meclis Başkanı'ndan önce ilan etti - Haberler
17:33   Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı - Haberler
2.01.2020 19:05:13