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Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in gayrimeşru uygulamalarla Filistin halkının haklarını gaspettiği belirtilerek, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan,...

08.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:32Dışişleri Bakanlığından 'Filistin' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'in gayrimeşru uygulamalarla halkının haklarını gaspettiği belirtilerek, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir" ifadesine yer verildi.

Bakanlık, İsrail'in, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2000'e yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail'in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir. Filistin konusunda uluslararası toplumun hassasiyetlerini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren İsrail, gayrımeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam etmektedir. Ucuz iç siyasi hesaplarla Filistin'de işlediği suçlara her gün yenisini eklemektedir. İsrail'in, iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır" denildi.



Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: DHA

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