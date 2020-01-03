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Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Türk vatandaşlarını Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

03.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:03 Dışişleri Bakanlığından Irak'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Türk vatandaşlarını 'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür" denildi. - ANKARA

Irak, Politika

Kaynak: İHA

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