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Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.

27.10.2019 15:15Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olaylarının ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığı kaydedildi. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesini ümit ediyoruz. Gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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