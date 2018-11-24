Dışişleri Bakanlığından, Irak'ta Yaşanan Sel Felaketinde 'Yardıma Hazırız' Mesajı

Dışişleri Bakanlığından, Irak
'ta yaşanan sel felaketi dolayısıyla yapılan açıklamada, " Türkiye
, bu zor günlerinde dost ve kardeş Irak halkına her türlü yardıma hazırdır" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın Ninova, Basra
, Selahaddin ve Misan vilayetlerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu, çok sayıda kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde dost ve kardeş Irak halkına her türlü yardıma hazırdır" denildi. - ANKARA
Türkiye,Irak
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:04